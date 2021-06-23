Vali Su, TÜİOSB şantiye alanında incelemelerde bulundu
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Vali Su, TÜİOSB şantiye alanında incelemelerde bulundu

Vali Su, TÜİOSB şantiye alanında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti, toplantı sonrası sahada incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti, toplantı sonrası sahada incelemelerde bulundu.

TÜİOSB idari binasında düzenlenen toplantıya, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Şantiye alanında incelemelerde bulundu

Toplantının ardından toplantı heyeti ile birlikte TÜİOSB şantiye alanında inceleme yapan Vali Su, burada devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili olarak TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'dan bilgiler aldı. TÜİOSB'yi hızla faaliyete geçirmek için çok ciddi çalışmaların yürütülmeye devam ettiğini kaydeden Vali Su, "Yaklaşık bin 800 dönüm arazi üzerinde düzeltme çalışmaları devam ediyor. Bunun yaklaşık 500 dönüm kısmı tamamlanmış durumda. Bu yıl eylül ayına kadar planlamaya konu arazinin tamamının yatırıma hazır hale getirileceğini değerlendiriyoruz. Arazi düzenlemesinin yanında doğalgaz ve elektrik çalışmalarını da bu çerçevede başlattık. İnşallah en kısa sürede altyapı çalışmalarını sonuçlandırıp yatırımların önünü açmış olacağız" dedi.

TUİOSB'nin tarım yapılamayan kıraç bir arazi üzerine kurulduğunun altını çizen Vali Su, "Bu boş ve kullanılmayan araziyi değerlendirerek ekonomiye kazandırmış olduk. Organize Sanayi Bölgemizin ilimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Vali Su, TÜİOSB şantiye alanında incelemelerde bulundu
Vali Su, TÜİOSB şantiye alanında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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