Vali Soytürk Birlik Başkanlarıyla bir araya geldi

20.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:53

Vali Recep Soytürk, Kilis'teki birlik başkanları ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Vali Soytürk,, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Kara, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı A. Mahmut Koyuncuoğlu ile Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Çıkımoğlu ile bir araya geldi. Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Soytürk, Birliklerin çalışmaları, yaptıkları faaliyetler, bundan sonraki yapılacak çalışmalar ile sorun ve sıkıntıları ile çözüm önerilerini aldı. - KİLİS

Kaynak: İHA