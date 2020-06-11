Vali Kaldırım,gitmeden 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın müjdesini verdi Sakarya'ya ataması yapılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentten ayrılmadan önce 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın müjdesini verdi.

Sakarya'ya ataması yapılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentten ayrılmadan önce 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın müjdesini verdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın girişimleriyle GAREX ve EMBİ firmaları Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan 170 milyon liralık yatırım kararı verdi. Kararın ardından yer teslimi yapılan, üretim tesisi için harekete geçen medikal firmalarının yatırımını Sakarya Valiliğine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım açıkladı. 170 milyon liralık yatırımın 12 bin metre karesi kapalı 35 bin metre karesinin ise açık alandan oluştuğu kaydedildi.

Vali Kaldırım açıklamasında," Güzel Elazığımızdan ayrılmadan yeni bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum.Bizleri kırmayarak medikal sektörde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan 170 milyon TL'lik yatırım kararı alan GAREX ve EMBİ firmalarının yönetim kurulu başkanlarına teşekkür ediyorum"dedi.

Firmanın yatırım kararının ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime geçilecek tesisler için makinelerini göndermeye başladığını da aktaran Vali Kaldırım, hem üretime hemde istihdama önemli bir katkı olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA