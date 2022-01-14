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Vali Dağlı, dereceye giren sporcuları kutladı

Vali Dağlı, dereceye giren sporcuları kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan dereceyle dönen sporcuları kabul ederek kutladı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan dereceyle dönen sporcuları kabul ederek kutladı.

Alaçam Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 2-9 Ocak tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Samsun'u temsil ederek 97 kg'da Türkiye 1.'si olan Mustafa Olgun, bayanlar 53 kg'da Türkiye 5.'si Emine Aksu ve 50 kg'da Türkiye 5.'si Büşra Koç ve antrenörleriyle birlikte Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

Şampiyonada elde ettikleri başarılarla Samsun'u gururlandıran sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Vali Dağlı, bundan sonraki süreçte de çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürerek hem Samsun'a hem de ülkeye nice şampiyonluk ve madalyalar kazandıracaklarına inandığını ifade ederek, başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

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