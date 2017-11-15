Vali Büyükakın, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Edirne'de düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları kabul etti.



Büyükakın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile tekvando milli takım sporcuları Balkan Şampiyonu Ceren Tuna ve Balkan ikincisi Ayşe Karaca'yı kabulünde, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.





Spor dallarında gençlerin elde ettiği başarıların iftihar verici olduğunu ifade eden Büyükakın, şunları kaydetti:



"Gençlerimiz bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Elde ettikleri bu örnek başarıları ile Bilecik'i ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden gençlerimiz, disiplinli çalışmalarını sürdürdükçe daha pek çok başarıya imza atacaklarına inanıyorum. Ülkemizin adını tüm dünyaya tekrar tekrar duyuracaklar. Elde ettikleri başarılar diğer gençlere de örnek olacaktır. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan gençlere güveniyoruz. Gençlerin sportif, sanatsal ve bilimsel başarıları artırmak ve daha güçlü bir geleceğe ulaşması için her zaman desteğe hazırız."