Valentin Rosier, İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların yeniden kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fransız oyuncu, saat 23 sularında İstanbul Havalimanı'na geldi. Bir grup taraftarın karşıladığı oyuncu, taraftarların beklediği yere gelerek grubu tek tek selamladı. Taraftarların büyük sevinç gösterisinde bulunduğu Rosier, kartal işareti yaptı ve ardından arabaya binerek havalanından ayrıldı. Öte yandan taraftarların Alex Teixeira tezahüratları yapması da dikkat çekti.

Valentin Rosier'in yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı