Valentin Rosier, İstanbul'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valentin Rosier, İstanbul'da

Valentin Rosier, İstanbul'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların yeniden kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fransız oyuncu, saat 23 sularında İstanbul Havalimanı'na geldi. Bir grup taraftarın karşıladığı oyuncu, taraftarların beklediği yere gelerek grubu tek tek selamladı. Taraftarların büyük sevinç gösterisinde bulunduğu Rosier, kartal işareti yaptı ve ardından arabaya binerek havalanından ayrıldı. Öte yandan taraftarların Alex Teixeira tezahüratları yapması da dikkat çekti.

Valentin Rosier'in yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

Valentin Rosier, İstanbul'da
Valentin Rosier, İstanbul'da
Valentin Rosier, İstanbul'da
Valentin Rosier, İstanbul'da
Valentin Rosier, İstanbul'da
Valentin Rosier, İstanbul'da
Valentin Rosier, İstanbul'da
Valentin Rosier, İstanbul'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Mete Gazoz Arda Turan Aytaç Kara Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valentin Rosier, İstanbul'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 00:01:02. #1.15#

title