Valentin Rosier, Beşiktaş'ta! Fransız futbolcunun yarın gece İstanbul'da olması bekleniyor

Beşiktaş yılan hikayesine dönen Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı. Transferin gerçekleşmesi için beklenen evraklar, Sporting Lizbon tarafından siyah-beyazlı kulübe gönderildi. Fransız futbolcunun yarın gece İstanbul'da olması beklenirken, Beşiktaş transferi kısa süre içinde açıklayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Valentin Rosier transferinde kazanan siyah-beyazlı kulüp oldu. Fransız futbolcunun kulübü Sporting Lizbon resmi işlemlerin gerçekleşmesi için beklenen evrakları Beşiktaş'a gönderdi.

YARIN GECE İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Skorer'den Hakan Kurt'un haberine göre; Transferi için anlaşma sağlanan Valentin Rosier için beklenen evraklar, kulübü Sporting Lizbon tarafından bugün Beşiktaş'a gönderildi. Yıldız oyuncu Rosier'in yarın gece İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş'ın transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.