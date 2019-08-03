Valensiya: Valensiya Son Yenilgiye Rağmen Pozitif Olur

Valencia, Premier Lig tarafındaki Brighton ve Hove Albion ile çatışmalarını olumlu yönde etkiledi. The Seagulls, Shane Duffy kafa vuruşuyla maçı 2-1 geçti. Rodrigo, ilk yarıda ilerlerken Els Taronges adına gol attı.

3.08.2019 20:21

Valencia, Premier Lig tarafındaki Brighton ve Hove Albion ile çatışmalarını olumlu yönde etkiledi. The Seagulls, Shane Duffy kafa vuruşuyla maçı 2-1 geçti. Rodrigo, ilk yarıda ilerlerken Els Taronges adına gol attı.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.