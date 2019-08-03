Valensiya: Valensiya Son Yenilgiye Rağmen Pozitif Olur
Valencia, Premier Lig tarafındaki Brighton ve Hove Albion ile çatışmalarını olumlu yönde etkiledi. The Seagulls, Shane Duffy kafa vuruşuyla maçı 2-1 geçti. Rodrigo, ilk yarıda ilerlerken Els Taronges adına gol attı.
Valencia, Premier Lig tarafındaki Brighton ve Hove Albion ile çatışmalarını olumlu yönde etkiledi. The Seagulls, Shane Duffy kafa vuruşuyla maçı 2-1 geçti. Rodrigo, ilk yarıda ilerlerken Els Taronges adına gol attı.
Kaynak: Dugout
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