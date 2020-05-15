Valencia'nın Altıncı La Liga Şampiyonluğu Mayıs 2004'te Valencia Sevilla ile deplasmanda karşılaştı. Ligin bitimine öce hala üç maç vardı, ancak o hafta sonu maçını kazanırlarsa ve Real Madrid ve Barcelona her ikisini de kaybederse, Valencia şampiyon oluryordu. Ve tam olarakta bu oldu. Rafa Benítez’in öğrencileri Vicente Rodríguez ve Rubén Baraja'nın golleriyle kazandı ve kulübün altıncı LaLiga şampiyonluğunu elde etti.

Mayıs 2004'te Valencia Sevilla ile deplasmanda karşılaştı. Ligin bitimine öce hala üç maç vardı, ancak o hafta sonu maçını kazanırlarsa ve Real Madrid ve Barcelona her ikisini de kaybederse, Valencia şampiyon oluryordu. ve tam olarakta bu oldu. Rafa Benítez'in öğrencileri Vicente Rodríguez ve Rubén Baraja'nın golleriyle kazandı ve kulübün altıncı LaLiga şampiyonluğunu elde etti. Kaynak: Dugout