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Valbuena tribünlere çağrıldı

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Valbuena tribünlere çağrıldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı unutmadı. Olympiakos'ta forma giyen Fransız futbolcuyu taraftarlar tezahüratlarla yanlarına çağırırken, Valbuena ise bu sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Valbuena tribünlere çağrıldı

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Haber: Valbuena tribünlere çağrıldı - Haberler
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