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Valbuena Marsilya'yı Sırtlıyor

Bir dönem Olimpik Marsilya forması giyen Mathieu Valbuena, 2011-12 sezonunda Lorient deplasmanında takımını sırtladı. Geride oldukları sürede harika bir gol atarak takımını yeniden ateşleyen Fransız, Cheyrou'nun son dakikada attığı golün başlangıcında da etkin rol oynadı.

17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:16

Bir dönem forması giyen , 2011-12 sezonunda deplasmanında takımını sırtladı. Geride oldukları sürede harika bir gol atarak takımını yeniden ateşleyen Fransız, Cheyrou'nun son dakikada attığı golün başlangıcında da etkin rol oynadı.

Kaynak: Dugout

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