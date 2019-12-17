Valbuena Marsilya'yı Sırtlıyor

17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:16

Bir dönem Olimpik Marsilya forması giyen Mathieu Valbuena, 2011-12 sezonunda Lorient deplasmanında takımını sırtladı. Geride oldukları sürede harika bir gol atarak takımını yeniden ateşleyen Fransız, Cheyrou'nun son dakikada attığı golün başlangıcında da etkin rol oynadı.