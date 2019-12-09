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Valbuena davasında Karim Benzema'ya şok!

Spor Arena Dış Haberler | Son yıllara damgasını vuran Mathieu Valbuena ile Karim Benzema arasındaki davada yeni karar çıktı.

09.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:07
Valbuena davasında Karim Benzema'ya şok!

Arena Dış Haberler | Son yıllara damgasını vuran ile arasındaki davada yeni karar çıktı.


Fransa Yargıtay Mahkemesi, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın Mathieu Valbuena'ya karşı açtığı şantaj ve suçlamalar davasını reddettiğini açıkladı.


Ayrıca Benzema, Karim Zenati ve Younes Houass'ın beraat ve polis soruşturmasının sona ermesi istekleri kabul edilmedi.


Bu kararla birlikte soruşturmanın devam edeceği ve Karim Benzema'nın yargılanabileceği belirtildi.


Kaynak: Hürriyet

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