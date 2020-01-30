VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

30.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:54

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı" dedi.