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VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik.

30.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:54
VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank Genel Müdürü , "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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