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VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor

2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımını 3-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.

03.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:47
VakıfBank Rusya'dan avantajla dönüyor

2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda 'nın takımını 3-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.


VakıfBank'ta Isabelle Haak 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ona Rasic ve Bartsch-Hackley 9, Gabi, Ognjenovic ve Zehra 7'şer sayıyla eşlik etti.


CEV tarafından mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.


Salon: Sports Palace


Hakemler: Simone Santi, Ari Jokelainen


Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L) (Krotkova, Lyubushkina)


VakıfBank: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Gizem (L)


Setler: 13-25, 17-25, 17-25


Süre: 65 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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