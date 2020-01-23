VakıfBank, Maribor'a set vermedi
2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
Gruptaki üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, beşinci maçta İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yle 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Sabine Witte (Almanya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Milena, Gizem (L), Melis, Meliha, Gözde, Maja, Pınar, Gözde
Maribor: Sobocan, Krajnc, Galic, Kosenina, Pintar, Stojiljkovic, Pahor (L), Dobaj, Bracko, Kramberger
Setler: 25-15, 25-11, 25-10
Süre: 57 dakika (18', 17', 21') - İSTANBUL