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VakıfBank galibiyet serisini sürdürdü

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VakıfBank galibiyet serisini sürdürdü

Misli.com Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, sezonun dokuzuncu maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek sekizinci galibiyetini aldı.

Misli.com Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, sezonun dokuzuncu maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek sekizinci galibiyetini aldı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk seti 29-27'lik skorla VakıfBank'ın oldu. İkinci seti 25-18 THY alırken; üçüncü seti VakıfBank 32-30 hanesine yazdırmayı başardı. Sarı-siyahlılar son seti de 25-22 alarak maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

THY: Lauren Carlini 3, Şeyma Ercan 7, Kiera Van Ryk 33, Aslı Kalaç 6, Bahar Toksoy Guidetti 2, Janset Erkül 4, Madison Richel 4, Dobriana Rabadzhieva 6

VakıfBank: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 5, Tuğba Şenoğlu 3, Kübra Çalışkan 3, Chiaka Ogbogu 8, Melis Gürkaynak 3, Gabi 15, Isabelle Haak 24, Meryem Boz 6, Michelle Bartsch-Hackley 8, Derya Cebecioğlu 3

Setler: 27-29, 25-18, 30-32, 22-25

Süre: 130 (35, 28, 39, 28) - İSTANBUL

VakıfBank galibiyet serisini sürdürdü

VakıfBank galibiyet serisini sürdürdü

VakıfBank galibiyet serisini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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