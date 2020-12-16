Vakıfbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
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Vakıfbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

16.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:23
Vakıfbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur AteşVAKIFBANK: Kübra 7, Cansu 3, Tuğba 4, Milena 5, Haak 4, Gabi 11, Gizem (L), Ayça (L), Melis 8, Gözde 13, Meliha 3BEYLİKDÜZÜ: Dilara, Zekiye 6, Ceren 5, Fatma 3, Nazlı 3, Gözde 4, Buse (L), Açelya 1SETLER: 25-11,...

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Kübra 7, Cansu 3, Tuğba 4, Milena 5, Haak 4, Gabi 11, Gizem (L), Ayça (L), Melis 8, Gözde 13, Meliha 3BEYLİKDÜZÜ: Dilara, Zekiye 6, Ceren 5, Fatma 3, Nazlı 3, Gözde 4, Buse (L), Açelya 1SETLER: 25-11, 25-12, 25-15

SÜRE: 55 dakika (16', 20', 19')

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.


- İstanbul
Vakıfbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 19:23:25. #1.15#
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