VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde

SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Simonovska Sonja VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 8, Chiaka Ogbogu 11, Meryem Boz 12, Isabelle Haak 5, Michelle Bartsch-Hackley 12, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 10 ASPTT MULHOUSE: Georgia Lamprousi 4, Silke Van Avermaet 8,...

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Simonovska Sonja

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 8, Chiaka Ogbogu 11, Meryem Boz 12, Isabelle Haak 5, Michelle Bartsch-Hackley 12, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 10

ASPTT MULHOUSE: Georgia Lamprousi 4, Silke Van Avermaet 8, Kimberly Diwerniok 6, Pia Kastner 1, Anna Haak 2, Yossina Brean Pressley 7, Amanda Coneo 7

SETLER: 25-11, 25-18, 25-21

SET SÜRELERİ: 65 dakika (18', 22', 25')

VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilediği CEV Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına çıktı. B Grubu'ndaki 6'ncı maçında Fransız ekibi ASPTT Mulhouse'u ağırlayan sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 kazanarak namağlup şekilde çeyrek final biletini aldı. VakıfBank'ta Meryem Boz ve Michelle Bartsch-Hackley 12'şer sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Bartsch-Hackley aynı zamanda en değerli oyuncu seçildi


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Meryem Boz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title