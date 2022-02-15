VakıfBank, 6'da 6 ile çeyrek finalde

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Simonovska Sonja

VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilediği CEV Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına çıktı. B Grubu'ndaki 6'ncı maçında Fransız ekibi ASPTT Mulhouse'u ağırlayan sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 kazanarak namağlup şekilde çeyrek final biletini aldı. VakıfBank'ta Meryem Boz ve Michelle Bartsch-Hackley 12'şer sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Bartsch-Hackley aynı zamanda en değerli oyuncu seçildi

Demirören Haber Ajansı - Spor