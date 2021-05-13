Uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı. Başarılı kalecinin Kayserispor karşısında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi uzun bir sakatlık sürecinin ardından takıma geri döndü. El bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildikten sonra ameliyat edilen Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı için yaptığı idmanda yerini aldı.

6 MAÇTA FORMADAN UZAK KALDI

Yıldız kalecinin Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor. Genç file bekçisi, elindeki kırık nedeniyle son 6 lig maçında forma giyemedi. Altay Bayındır, sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada ligin son haftalarında sahalara dönmeyi planladığını söylemişti. Altay'ın yanı sıra Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı açıklandı.