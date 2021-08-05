Üzmeyin kendinizi! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı

Filenin Sultanları, B Grubu'nda Rusya, Çin gibi takımları yenerek çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye elendi. Elenmemize rağmen bu sonuç, olimpiyatlar tarihinde aldığımız en iyi derece. Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'nı 6. sırada tamamlayarak gelecek yıllardaki başarının yolunu açtı.

Güney Kore'ye 3-2'lik sonuçla mağlup olan Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'nı altıncı tamamladı. İtalya'ya 3-1, ABD'ye 3-2 yenilen Milliler, Çin ve Arjantin karşısında 3-0, Rusya maçında ise 3-2 galip gelmesiyle madalya için umut vermişti. Ancak bize nazaran daha zayıf bir rakip olan Güney Kore'ye elendik.

HERKES YIKILDI

Güney Kore karşılaşmasının ardından sporcularımız yere kapanıp hüngür hüngür ağladı. Derin üzüntüyle yorgun düşen sporcularımız da oldu. Ancak Tokyo'yu 6. sırada tamamlayan Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat tarihimizin en iyi başarısını elde etti. Gelecek yıllar için başarının önünü açtı.