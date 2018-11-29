Uzgur Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivasspor’un yeni yardımcı antrenörü Ersel Uzgur, sağlık kontrolünden geçti.

Uzgur Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivasspor'un yeni yardımcı antrenörü Ersel Uzgur, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni yardımcı antrenörü Ersel Uzgur, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti. Uzgur'un kan tahlilleri alınıp ve EKS'si çekildikten sonra, kardiyoloji, ortopedi, göz hastalıkları, iç hastalıkları, genel cerrahi ve diş polikliniklerinde muayene edildi. Yapılan kontrollerde Uzgur'un sağlık durumunun iyi oldu tespit edildi.

(GF-Y)

. - SİVAS

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