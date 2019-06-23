Üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarflar geçerli sayılacak

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için hazırlanan zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olduğu görüldü. CHP'li Mahmut Tanal'ın da sosyal medyadan dile getirdiği konu üzerine CHP İstanbul Hukuk Komisyonu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuru yaptık" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sandıklarda sandık mührünün milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühür olduğu tespit edilmiş olup, süreç takibimizde. Sandıklarda tutanak tutturulup seçim süreci devam edilecek. Bu sandıklarda ki oyların geçerli sayılması için YSK'na başvuru yaptık."

ZARFLAR GEÇERLİ SAYILDI

Yaşanan gelişmeler üzerine son paylaşım CHP'li avukat Feyza Altun'dan geldi. Altun'da Twitter üzerinden bir açıklama yaparak Beykoz İlçe Seçim Kurulunun milletvekili mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdiğini açıkladı.

Altun yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz İlçe Seçim Kurulu üzerinde Milletvekili mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi."