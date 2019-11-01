Uzay teknolojisi çalışmaları Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda

01.11.2019 16:04

Gazi ve Samsun üniversitelerinin uzay bilimleri alanlarında geliştirdiği ürünler Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilendi.

Gazi Üniversitesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'yle hayata geçirdiği güneş hücrelerinin ürüne dönüştürülmesine yönelik projesi fuarın ilgi çeken çalışmaları arasında yer aldı.

Üniversitenin Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uydularda kullanılan güneş hücreleri ve kristallerinin üretilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özçelik, "İlk yapılacak milli uyduda, güneş hücrelerimiz kullanılacak." dedi.

Güneş hücrelerinin yanı sıra kızılötesi görüntüleme sistemlerinde kullanılan merceklerin imalatında yararlanılan yarı-iletken kristallere ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özçelik, şunları kaydetti:

"Son 1 yıldır özellikle füze sistemlerinin üzerinde kullanılabilecek safir kristalinin üretimini gerçekleştirmek için de çalışıyoruz. Normalde safirin alternatifi olarak 9 santimetrelik bir malzeme kullanılması gerekiyor ama bunun yerine 1 santimetrelik bir safir aynı işlevi görebiliyor. Bu da özellikle savunma alanında, alternatif malzemelere oranla daha yüksek bir görüş elde etmenizi sağlayacak."

Samsun'dan İHA atağı

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi de geliştirdiği ürünleri Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergileyen üniversiteler arasında yer aldı.

Üniversitenin TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması için tasarladığı ürünler fuar katılımcılarının izlenimine sunuldu.

Öte yandan Samsun Roket Takımı ABD'de düzenlenen IREC Roket Yarışması'nda "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görülürken, Teknofest Roket Yarışması'nda da "Yüksek İrtifa" kategorisinde Türkiye 2'nciliğini elde etti.

Kaynak: AA