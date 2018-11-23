Uyumayan Çocuğunu Aspiratörle Uyuttu, İş Kadını Oldu

Bebeğinin sadece aspiratör sesiyle uykuya dalabildiğini keşfeden anne "Benim yaşadıklarımı başka anneler yaşamasın" diyerek içinde ses sistemi olan peluş ayı üretti.

Bebekli evlerin en sık rastlanan sorunlarından bir tanesi uykusuzluk. Minik bedenler dünyaya adapte olmaya çalışırken, anne ve babalar için uykusuz ve yorucu geceler kaçınılmaz. Sylwia Regulska Güney de o annelerden biriyken çocuğunu uyutmanın yolunu aspiratörle bulmuş. Oğlunu sadece mutfaktaki aspiratör sesiyle uyutabilen Güney, "Benim yaşadıklarımı başka anneler yaşamasın" diyerek Budizzz isimli sevimli peluş ayı üretti.

"Oğlum 6 ay mutfakta uyudu"

"Ne zaman mutfakta aspiratör çalışsa oğlum hemen uyumaya başlıyordu" diyen Regulska Güney, oğlunun rahat uyuyabilmesi için altı ayını mutfakta geçirmiş.

Aspiratörden çıkan sesin, anne karnındaki uğultuya benzediğini öğrendikten sonra da Budizzz'in üretimine giden süreç başladığını söyleyen Güney, "Bebekler, anne karnında bir uğultuya alışık oldukları için sessizlik içerisinde uyumakta güçlük çekiyorlar. Ebeveynler de bebekleri uyanmasın diye ortamı sessizleştirmeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca da bebekler uykuya dalmakta zorlanıyorlar. Anne karnındaki sesler fön makinesi, aspiratör, deniz dalgaları, yağmur ve elektrik süpürgesi sesi gibi seslere benziyor ve bu sesleri duyan bebekler huzurla uykuya dalıyor" dedi.

Oyuncağın içinde yenidoğan bebeklerin anne karnındaki sesi duyarak uyumasını sağlayan bir ses sistemi olduğu kaydedilirken, bebekler beyaz gürültü de denen bu sesleri duyduklarında kendilerini anne karnındaymış gibi hissederek güvenle uykuya dalabiliyor.

Üretimden önce patente başvuruldu

Budizzz, Türkiye'de beyaz gürültü seslerini çıkaran tek yerli oyuncak olduğu belirtilirken, bu nedenle daha üretime geçmeden Budizzz için patent başvurusu yapıldığı öğrenildi. Konu hakkında görüş bildiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, fikir kadar onu korumanın da önemli olduğunu belirterek, "Buluşlar ihtiyaçlardan doğar sözü çok doğru olmakla birlikte, ihtiyaçların temeline baktığımızda da özellikle güncel hayatı kolaylaştıran buluşların asıl mucitlerinin veya fikir sahiplerinin kadınlar olduğunu görmek mümkün" dedi.

Kadınların, detaycı düşüncelerini hayatın her alanında olduğu gibi icatlarına da yansıtmayı başardığını söyleyen Akbulut, "Perma makinesi, kahve filtresi, mutfak mikseri gibi hayatı kolaylaştıran pratik birçok icadın mucidi kadınlardır. Kadınlar pratik zekaları sayesinde sadece günlük hayatı değil iş yaşamı ve geleceğimizi de şekillendirmede etkin rol oynamaktadırlar. Aslında yapılan buluşların ve ortaya atılan yeni fikirlerin amacı geleceğimizi kolaylaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

Patent işlemlerinin fikrin üretiminden ve kamuoyu ile paylaşılmasından önce yapılmasının önemine işaret eden Cumhur Akbulut, izlenmesi gereken yolu şöyle da açıkladı: "Bugün ortaya atılan bir fikir veya basit bir buluş zamanın bütün akışını etkileyebilir. Bir şirketin veya şahsın belki de geleceğini kurtaracak, bir patent dosyasının hazırlanmasında yapılacak küçük bir yanlışlık bile ileride patent haklarının kısıtlanmasına veya patent ihlalinin kolaylaşmasına bazen de patent dosyasının geçersiz sayılmasına yol açabilir. Bu sebeple fikirlerinizi kamuoyu ile paylaşmadan veya üretime geçirip, satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda bütçe oluşturmadan önce mutlak suretle; sınai mülkiyet hukuku konusunda uzmanlaşmış mahkeme ve yargı kararlarını bilen; patent başvurularında uzman bir mühendis ve patent vekili danışmanlığında çalışmanızda fayda vardır". - İSTANBUL