Utso'da Yeni Dönem Meclis ve Meslek Komite Üyeleri Belli Oldu

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönemde görev alacak isimlerin belirleneceği seçimler sonuçlandı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında Uşak İl Seçim Kurulu görevlilerinin nezaretinde yoğun bir katılıma gerçekleştirilen seçimlerde, oy kullanma yetkisine sahip 2 bin 422 üyeden 914 üye oy kullandı. Saat 09.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi akşam 17'de tamamlanırken, Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Meclis Başkanı İsmail Karaman yeniden meclise girmeye hak kazandı.

Seçim sonuçlarına göre; UTSO Meclis ve meslek komite yaş ortalaması açısından gençleşirken, komitelerde yer alan kadın üye sayısı da arttı. Seçilen meclis üyeleri önümüzde ki hafta meclis divanı ve 11 kişilik yönetim kurulu üyelerini seçecek. Seçimle belirlenen meclis üyeleri 4 yıl süre ile görev yapacak.

Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir seçim gerçekleştirdiklerini ifade eden S. Selim Kandemir, "Uşak'ı kucaklayan, her kesimden sanayicimizin ve ticaret erbabının yer aldığı tecrübe ile dinamizmin harmanlandığı liste oluşturduk. UTSO Yönetimi olarak, meslek komite ve meclis üyesi arkadaşlarımla 2018-2021 döneminde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bunun içinde tüm gücümüzle çalışacağız. Uşak ticaret ve sanayisini bu çalışmalarımızla bir üst lige çıkacaktır. Bizi bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim amacımız hizmet etmek, katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - UŞAK