Utku'nun Suçu Ne!

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşısında kaleyi Utku Yuvakuran korudu. Siyah-beyazlı takımın son idmanında sakatlık yaşayan Tolga Zengin kadroda yer almazken, Teknik Direktör Şenol Güneş kaleyi 20 yaşındaki Utku'ya teslim etti.

Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunun başında transfer olan Utku kariyerinde ilk kez Süper Lig maçına çıktı. 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği maçlarında forma giyen genç kaleci, geçen sezon da Manisaspor ile oynanan kupa mücadelesinde kalede yer almıştı.

Beşiktaşlı taraftarların maç öncesi büyük destek verdiği Utku Yuvakuran 33 dakikada kalesinde üç gol birden görürken ilk sınavında adeta kabus yaşadı.

Doukara'nın 20. dakikada attığı golde hatası bulunmayan Utku, 24'te Hakan Özmert'in vuruşunda büyük şanssızlık yaşadı. Meşin yuvarlak Doukara'nın sırtına çarparak köşeden ağlara giderken, Utku'nun çabası yeterli olmadı. Genç eldiven, Yekta'nın sayısında da hatasızdı.

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