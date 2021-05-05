UTK coin nedir? Utrust (UTK) coin yorum ve detayları...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UTK coin nedir? Utrust (UTK) coin yorum ve detayları...

UTK coin nedir? Utrust (UTK) coin yorum ve detayları...
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Utrust, blockchain ve geleneksel fiat sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştirerek daha güvenilir bir ödeme platformu oluşturmayı hedefliyor. UTK nedir? ödeme aracı olarak kripto para biriminin düşük kullanılabilirliğiyle sonuçlanan sorunlara, özellikle de ödeme platformlarının gelişmemiş işlem güvenliğine ve nispeten yüksek ücretlere bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Utrust bugünkü fiyatı ₺7,54 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.709.420.910 TRY. Utrust son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #146, piyasa değeri ₺3.392.020.600 TRY. Dolaşımdaki arz 450.000.000 UTK coin ve maksimum seviyede. 500.000.000 UTK coin.

Utrust (UTK) Coin Nedir?

UTK,ödeme aracı olarak kripto para biriminin düşük kullanılabilirliğiyle sonuçlanan sorunlara, özellikle de ödeme platformlarının gelişmemiş işlem güvenliğine ve nispeten yüksek ücretlere bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır .

Platformun temel amacı, daha düşük ücretlerle hızlı ve sorunsuz kripto işlemlerini mümkün kılacak bir sistem oluşturmak ve böylece tüccarların geniş bir kripto sahibi kitlesine ulaşmasını sağlamaktır.

Platform, alıcıların güvenli satın alımlar yapmasına izin verirken, aynı zamanda geri ödeme seçeneği sunarken ve satıcıları kripto piyasasının yüksek volatilitesinden korur.

Utrust, blockchain ve geleneksel fiat sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştirerek daha güvenilir bir ödeme platformu oluşturmayı hedefliyor .

Utrust'un Kurucuları Kimlerdir?

Nuno Correia, Utrust'un kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Correia, çeşitli B2C işletmeleri kurarak 2011'den beri kripto para birimi endüstrisinde çalışmaktadır. Pazarlama ve hukuk alanında geçmişi vardır.

Roberto Machado, Utrust'un kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi ve CPO'sudur. Utrust'tan önce Machado, Uphold, AT&T ve Airtel gibi uluslararası şirketlerle çalıştı.

Filipe Castro, Utrust'un kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi ve CCO'sudur. Castro, Porto Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi derecesine sahip. Utrust'tan önce yazılımla ilgili çözümlerin geliştirilmesiyle ilgileniyordu.

Utrust'u Benzersiz Yapan Nedir?

Kripto para biriminin en ciddi sorunlarından biri fiyat oynaklığıdır. Utrust, satıcıları piyasa dalgalanmalarına karşı koruyarak ve alıcılara iade seçeneği sunarak hem alıcıları hem de satıcıları etkilerinden korumayı amaçlamaktadır.

Satın alınan bir ürün alıcıya ulaşana kadar Utrust, aracı olarak hareket ederek ve işlemin başarılı olmasını sağlayarak işlemi güvence altına alır.

Kripto para kullanıcıları, kripto varlıklarını yönetmek için birden fazla cüzdanı kullanma ve takas etme eğilimindedir. Utrust, kullanıcıların hızlı ve güvenli işlemler yapmasına olanak tanıyan kendi yerel cüzdanını sunarak bu karmaşıklığı azaltmayı hedefliyor. Bu mobil cüzdan hem zincir içi hem de zincir dışı ödemeleri destekler.

Dolaşımda Kaç Utrust (UTK) Coin Vardır?

Maksimum 500 milyon UTK arzından 450 milyon coin Şubat 2021 itibarıyla dolaşımda. Kalan 50 milyon coin ise enflasyon ve fiyat artışının etkilerini azaltmak için 2022 yılına kadar kilitlendi.

Dolaşımdaki arzın yaklaşık% 2,35'i veya 10,591,181 UTK satın alınmak üzere sipariş defterlerinde mevcuttur.

UTK, Ethereum blok zincirine dayanmaktadır. Bu nedenle, UTK depolamak ve almak için kullanıcının bir ETH adresine sahip olması gerekir.

Utrust Network Nasıl Güvende Tutulur?

Utrust, ERC20 tabanlı bir belirteçtir ve bu nedenle Ethereum blok zincirinin temelindeki ağ tarafından güvence altına alınmıştır.

Utrust, müşteri güvenliğini artırmak için XPOS teknolojisini kullanan Pundi X ile de ortaklık içindedir.

Utrust'u (UTK) Nereden Satın Alabilirsiniz?

UTK belirteci, aşağıdakiler gibi birçok büyük kripto borsası tarafından desteklenir:

Huobi

KuCoin

Binance

Hotbit

Bitfinex

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Sergen Seren Serengil
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UTK coin nedir? Utrust (UTK) coin yorum ve detayları... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:14:30. #1.14#

title