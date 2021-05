UTK coin nedir? Utrust (UTK) coin yorum ve detayları...

Utrust, blockchain ve geleneksel fiat sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştirerek daha güvenilir bir ödeme platformu oluşturmayı hedefliyor. UTK nedir? ödeme aracı olarak kripto para biriminin düşük kullanılabilirliğiyle sonuçlanan sorunlara, özellikle de ödeme platformlarının gelişmemiş işlem güvenliğine ve nispeten yüksek ücretlere bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Utrust bugünkü fiyatı ₺7,54 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.709.420.910 TRY. Utrust son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #146, piyasa değeri ₺3.392.020.600 TRY. Dolaşımdaki arz 450.000.000 UTK coin ve maksimum seviyede. 500.000.000 UTK coin.

Utrust (UTK) Coin Nedir?



Platformun temel amacı, daha düşük ücretlerle hızlı ve sorunsuz kripto işlemlerini mümkün kılacak bir sistem oluşturmak ve böylece tüccarların geniş bir kripto sahibi kitlesine ulaşmasını sağlamaktır.

Platform, alıcıların güvenli satın alımlar yapmasına izin verirken, aynı zamanda geri ödeme seçeneği sunarken ve satıcıları kripto piyasasının yüksek volatilitesinden korur.

Utrust'un Kurucuları Kimlerdir?

Nuno Correia, Utrust'un kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Correia, çeşitli B2C işletmeleri kurarak 2011'den beri kripto para birimi endüstrisinde çalışmaktadır. Pazarlama ve hukuk alanında geçmişi vardır.

Roberto Machado, Utrust'un kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi ve CPO'sudur. Utrust'tan önce Machado, Uphold, AT&T ve Airtel gibi uluslararası şirketlerle çalıştı.

Filipe Castro, Utrust'un kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi ve CCO'sudur. Castro, Porto Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi derecesine sahip. Utrust'tan önce yazılımla ilgili çözümlerin geliştirilmesiyle ilgileniyordu.

Utrust'u Benzersiz Yapan Nedir?

Kripto para biriminin en ciddi sorunlarından biri fiyat oynaklığıdır. Utrust, satıcıları piyasa dalgalanmalarına karşı koruyarak ve alıcılara iade seçeneği sunarak hem alıcıları hem de satıcıları etkilerinden korumayı amaçlamaktadır.

Satın alınan bir ürün alıcıya ulaşana kadar Utrust, aracı olarak hareket ederek ve işlemin başarılı olmasını sağlayarak işlemi güvence altına alır.

Kripto para kullanıcıları, kripto varlıklarını yönetmek için birden fazla cüzdanı kullanma ve takas etme eğilimindedir. Utrust, kullanıcıların hızlı ve güvenli işlemler yapmasına olanak tanıyan kendi yerel cüzdanını sunarak bu karmaşıklığı azaltmayı hedefliyor. Bu mobil cüzdan hem zincir içi hem de zincir dışı ödemeleri destekler.

Dolaşımda Kaç Utrust (UTK) Coin Vardır?

Maksimum 500 milyon UTK arzından 450 milyon coin Şubat 2021 itibarıyla dolaşımda. Kalan 50 milyon coin ise enflasyon ve fiyat artışının etkilerini azaltmak için 2022 yılına kadar kilitlendi.

Dolaşımdaki arzın yaklaşık% 2,35'i veya 10,591,181 UTK satın alınmak üzere sipariş defterlerinde mevcuttur.

UTK, Ethereum blok zincirine dayanmaktadır. Bu nedenle, UTK depolamak ve almak için kullanıcının bir ETH adresine sahip olması gerekir.

Utrust Network Nasıl Güvende Tutulur?

Utrust, ERC20 tabanlı bir belirteçtir ve bu nedenle Ethereum blok zincirinin temelindeki ağ tarafından güvence altına alınmıştır.

Utrust, müşteri güvenliğini artırmak için XPOS teknolojisini kullanan Pundi X ile de ortaklık içindedir.

Utrust'u (UTK) Nereden Satın Alabilirsiniz?

UTK belirteci, aşağıdakiler gibi birçok büyük kripto borsası tarafından desteklenir:

Huobi

KuCoin

Binance

Hotbit

Bitfinex