Utb Meclisi Seçimleri Yapıldı

Uşak Ticaret Borsası (UTB) Meclisi seçimleri borsa hizmet binasında yapıldı.

Borsa hizmet binasında sabah saatlerinde yapılan seçimlerde yeni dönemde görev yapacak meclis üyeleri seçildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde üyeler oy kullanırken 14 kişilik meclis üyesi ve yedek üyeler belirlendi.

UTB Başkanı Mustafa Sezer seçimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde borsayı daha üst noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Genç ve dinamik bir yönetim oluşturduklarını kaydeden Sezer, "Seçilen tüm yönetim kurulu üyelerimizin, borsayı Uşak'ta hak ettiği noktaya getirmek için var gücü ile çalışacağına inanıyorum. Bu seçimler sonunda borsamızda ikinci dönem görev almış oluyoruz. Uşak ticaretine hayırlı ve uğurlu olsun. Salı günü yeni seçilen 14 kişilik meclis üyeleri, yönetim kurulu başkanı, 5 kişilik yeni yönetim kurulu, 6 kişiden oluşan yeni disiplin kurulu ve 2 kişiden oluşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi seçimi yapılacak." dedi.

Mustafa Sezer, Sefa Arpacı, Mehmet Yılmaz, Ömer Özden, Mehmet İhsan Özkaya, Haşim Çelik, Ali Kuşçu, Ramazan Boncukcu, Osman, Kaytan, Bekir Kütük, Bahri Poyraz, Mehmet Çamcı, Mehmet Bozer ve Mehmet Bülbül meclis üyesi olarak seçildi.