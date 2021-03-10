Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi
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Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi

10.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:57
Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi

Ünlü tiyatro ve oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna geçtiğimiz günlerde uğurlandı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı. Törende Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki oyuncu Rasim Öztekin'nin cenazesi, Ses Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Cami'ine getirildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü oyuncular Şoray uzun, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceyhun Fersoy da katıldı. Törende Esra Kazancıbaşı ve Pelin Öztekin tabutun başında gözyaşı döktü.

"Bunun sinema filminin bir sahnesi olduğunu düşünüyorum"

Törende konuşan oyuncu Ceyhun Fersoy, "Bunun sinema filminin bir sahnesi olduğunu düşünüyorum. İçeri girerken de Mandıra Filozofu'nda bir sahne çekilmişti, Rasim abinin bir sahnesi vardı burada. Kabullenemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Evladı emanetimizdir"

Ahmet Mümtaz Taylan ise, "Ağır kayıplar karşısında söylenecek hiç bir şey yok. Rasim Öztekin sadece iyi bir sanatçı, usta bir sanatçı değil, sevilen bir insandı. Evladı emanetimizdir. Acısını paylaşmaya çalışacağız. Herkesin başı sağ olsun" diye konuştu.

Öztekin'in cenazesi törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi. - İSTANBUL

Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi
Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi
Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi
Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi
Usta oyuncu, tiyatrocu Rasim Öztekin son nefesini verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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