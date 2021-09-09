Üst üste dördüncü kez en iyi oyuncu seçilen Eda Erdem, tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu

Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, 2021 Avrupa Şampiyonası'da "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi ve, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu oldu. Eda böylece, tarihte bu ünvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu oldu.