Üst üste dördüncü kez en iyi oyuncu seçilen Eda Erdem, tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu
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Üst üste dördüncü kez en iyi oyuncu seçilen Eda Erdem, tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu

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Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, 2021 Avrupa Şampiyonası'da "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi ve, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu oldu. Eda böylece, tarihte bu ünvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu oldu.

CEV tarafından (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan ankette Eda Erdem, "En İyi Orta Oyuncu" seçildi.

Kaptan Eda, Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını aldı. Böylece Eda Erdem, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Üst üste dördüncü kez en iyi oyuncu seçilen Eda Erdem, tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu

BUNU BAŞARAN İLK SPORCU

2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.

Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilmişti.

Üst üste dördüncü kez en iyi oyuncu seçilen Eda Erdem, tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu
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Üst üste dördüncü kez en iyi oyuncu seçilen Eda Erdem, tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu - Haberler Spor
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