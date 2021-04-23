Üsküdar Belediyesi, İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar Belediyesi, İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Belediye Meclis kararı ile Üsküdar'da açacakları iki yeni büfenin Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldığını duyurdu.

Üsküdar'da Ünalan ve Bulgurlu mahallerine kurulan iki yeni Halk Ekmek Büfesi, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışılıyor. Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ünalan ve Bulgurlu mahallelerimize Halk Ekmek büfelerimizi konumlandırdık, ancak 2 saat geçmeden Üsküdar Belediye Zabıta ekipleri tarafından hukuksuzca Halk Ekmek büfelerimiz kaldırılmak isteniyor! Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz! Halkın Ekmeği bizim kutsal davamızdır" dedi.

"BÜFELERİ KALDIRMAK SUÇTUR"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Üsküdar halkının ucuz ve güvenli ekmeğe ulaşmasını engellemenin, hukuk dışı müdahalelerde bulunmanın kimseye yararı yok.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararına rağmen, yetkiniz olmayan bir alanda cebren büfeleri kaldırmak suçtur. Bu yanlıştan vazgeçin" diyerek tepkisin gösterdi.

Üsküdar Belediyesi, İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üsküdar Belediyesi, İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 20:54:46. #1.14#

title