Uşakspor'un rakibi Anagold 24Erzincanspor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan orta sıralardaki Uşakspor yarın Anagold 24Erzincanspor'un misafiri olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan orta sıralardaki Uşakspor yarın Anagold 24Erzincanspor'un misafiri olacak. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda Mehmet Şükrü Közcü'nün yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalısı golcü Noyan Öz, Erzincan deplasmanında forma giyemeyecek.- Uşak
Demirören Haber Ajansı - Spor