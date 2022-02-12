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Uşakspor'un rakibi Anagold 24Erzincanspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'un rakibi Anagold 24Erzincanspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan orta sıralardaki Uşakspor yarın Anagold 24Erzincanspor'un misafiri olacak.

TERMAL, YALOVA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalan orta sıralardaki Uşakspor yarın Anagold 24Erzincanspor'un misafiri olacak. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda Mehmet Şükrü Közcü'nün yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalısı golcü Noyan Öz, Erzincan deplasmanında forma giyemeyecek.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Konyaspor, Uşakspor, Termal, Spor, Haberler

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