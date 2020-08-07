Uşakspor, Uğur'u aldı TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor, dış transferde 52 Orduspor FK'dan sağ kanat Uğur Durmuş ile anlaştı.

TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor, dış transferde 52 Orduspor FK'dan sağ kanat Uğur Durmuş ile anlaştı.

Tecrübeli futbolcu, kırmızı-siyahlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor'da profesyonel olan 32 yaşındaki oyuncu Körfezspor, Gölcükspor, Batman Petrolspor, Tavşanlı Linyitspor, Diyarbekirspor, Payasspor, Muğlaspor, Afjet Afyonspor, Zonguldak Kömürspor, Nevşehir Belediyespor ve Yomraspor kulüplerinde de görev aldı.Uğur geçen sezonun ilk yarısında Yomraspor'da 4, ikinci yarısında 52 Orduspor FK'da 3 olmak üzere 3'üncü Lig'de toplam 7 gol kaydetti. Kariyerinde 3'üncü Lig'de 189 maçta 26 gol atan, 2'nci Lig'de 38 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarsan deneyimli oyuncu 1'inci Lig'de ise 6 maça çıkıp 1 gol attı.

- Uşak

Kaynak: DHA