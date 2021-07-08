Uşakspor transferde Berkay Samancı'yı aldı
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Uşakspor transferde Berkay Samancı'yı aldı

Uşakspor transferde Berkay Samancı'yı aldı
Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'de Uşakspor, Menemenspor'dan 32 yaşındaki ön libero Berkay Samancı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'de Uşakspor, Menemenspor'dan 32 yaşındaki ön libero Berkay Samancı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Koacelispor'da profesyonel olan Berkay, uzun soluklu kariyerinde Bucaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Manisaspor ve Niğde Adanolu FK takımlarında da görev yaptı. Berkay, geçen sezon ilk yarıda 2'nci Lig'de Niğde'de 15, ikinci yarıda Menemenspor'da TFF 1'inci Lig'de 8 maça çıktı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu

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