Uşakspor'dan sol bek takviyesi
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Uşakspor'dan sol bek takviyesi

Uşakspor'dan sol bek takviyesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor, dış transferde geçen sezon 1'nci Lig'de Adanaspor forması giyen sol bek Canberk Dilaver'le anlaştı.

TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor, dış transferde geçen sezon 1'nci Lig'de Adanaspor forması giyen sol bek Canberk Dilaver'le anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Canberk Dilaver ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.

Samsunspor'da profesyonel olan tecrübeli savunmacı, Orduspor, Manisaspor, 1461 Trabzon, Göztepe, Giresunspor ve Elazığspor kulüplerinde de oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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