Uşakspor'da iç transfer harekatı sürüyor
TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Uşakspor, iç transfer harekatını sürdürüyor.
17.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:00
TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Uşakspor, iç transfer harekatını sürdürüyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le nikah tazeledikten sonra daha önce iç transferde Ersin, Seçkin ve Berat'la yeniden anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, Türker Toptaş ve Noyan Öz'le de sözleşme yeniledi. Uşakspor, Miran Avcı, Ömer Akyörük ve Deniz Solmaz ile ise yollarını ayırıp futbolculara emekleri için teşekkür etti.
Kaynak: DHA