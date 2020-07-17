Uşakspor'da iç transfer harekatı sürüyor TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Uşakspor, iç transfer harekatını sürdürüyor.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Uşakspor, iç transfer harekatını sürdürüyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le nikah tazeledikten sonra daha önce iç transferde Ersin, Seçkin ve Berat'la yeniden anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, Türker Toptaş ve Noyan Öz'le de sözleşme yeniledi. Uşakspor, Miran Avcı, Ömer Akyörük ve Deniz Solmaz ile ise yollarını ayırıp futbolculara emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: DHA