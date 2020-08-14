Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 95 kuruş, en yüksek 2 liradan satıldı.
14.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:39
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 95 kuruş, en yüksek 2 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Makarnalık buğday
|1,95
|2,00
|Yemlik arpa
|1,32
|1,35
|Nohut
|3,30
|3,50
|Beyaz haşhaş
|22,00
|22,50
|Mavi haşhaş
|19,00
|20,00
|Sarı haşhaş
|20,00
|21,00
|Yulaf
|1,90
|2,00
Kaynak: AA