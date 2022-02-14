Taraftardan mesaj yağıyor! Uşak'tan gelen yeni prens Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taraftardan mesaj yağıyor! Uşak'tan gelen yeni prens Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Kiralık gönderildiği Uşak Spor'dan geri çağrılan Kerem Kalafat, Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer aldı. İlk kez lig maçında forma giyecek futbolcu için taraftardan destek mesajı yağdı.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'dan sonra tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde. Önder Karaveli'nin Süper Kupa finalinde şans verdiği Emirhan, o günden bu yana A Takım kadrosunda sürekli yer aldı. Taraftarı mest eden Emirhan'dan sonra merak edilen bir diğer isim Kerem Kalafat'a da şans geldi.

Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde

"ROSİER'E RAKİP"

Önder Karaveli, Adana Demirspor maçında ilk 11'e aldığı Kerem hakkında, "Kerem Kalafat'ı geri getirme sebebimiz, Rosier ile rekabet halinde olmasını istememizdi. Rosier sakat olunca Kerem'i kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. İlk şansını iyi kullandı" açıklamasını yaptı.

Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde

Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde

Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde

Uşak Spor'dan ayağının tozuyla geldi! Beşiktaş'ta tüm gözler Kerem Kalafat'ın üstünde

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Teknoloji, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title