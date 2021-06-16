Uşak Belediyesince düzenlenen yaz spor kursları başlıyor
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Uşak Belediyesince düzenlenen yaz spor kursları başlıyor

Uşak Belediyesince düzenlenen yaz spor kursları başlıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Spor

Uşak Belediyesince düzenlenen yaz spor kurslarının ilk etabının 5 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Uşak Belediyesince düzenlenen yaz spor kurslarının ilk etabının 5 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarının verimli ve keyifli geçmesini hedefleyen 10 farklı branştaki ücretli yaz spor kursları için başvuruların devam ettiği aktarıldı.

Kurs kapsamında tenis, voleybol, yüzme, cimnastik, binicilik, okçuluk, futbol gibi branşların yanı sıra motor sporları ve carting sporları konusunda da eğitim verileceği belirtildi.

İki etapta yapılması planlanan kurslarının ilk bölümünün 5 Temmuz'da, ikinci bölümünün ise 9 Ağustos'ta başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Motor sporları, carting, yüzme, tenis, basketbol akademisi, voleybol ve jimnastik için Tiritoğlu Parkı'nda bulunan Aşigostore'a, binicilik ve okçuluk kursları için Uşak Belediyesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Futbol Akademisi için de Uşakspor Huzurkent Altyapı Tesisleri'ne başvuru yapılabilecek. Uşak Belediyesi yaz spor kursları hakkında detaylı bilgi almak için Alo 153 hattı aranabilecek." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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