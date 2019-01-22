Usain Bolt, Futbol Kariyerini Noktaladı

Altı Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu ve 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının sahibi Usain St. Leo Bolt, futbolu bıraktığını açıkladı.

CENTRAL COAST MARİNERS FORMASI GİYİYORDU

Bolt açıklamasında, "İyi bir deneyim oldu benim için. Bitene kadar eğlenceliydi, artık hayata geçmeyi bekleyen projelerim var." ifadelerini kullandı. Avustralya Ligi ekiplerinden Central coast Mariners ile deneme idmanlarına çıkan ve karşılaşmaya ilk 11 başlayan Usain Bolt maçta iki gol birden kaydetmişti.

(Ajansspor)