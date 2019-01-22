Usain Bolt, Futbol Kariyerini Noktaladı
Usain Bolt, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Bolt, "Eğlenceli, iyi bir deneyimdi. Spor hayatım sona erdi, artık hayata geçmeyi bekleyen projelerim var." dedi.
Altı Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusu ve 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının sahibi Usain St. Leo Bolt, futbolu bıraktığını açıkladı.
CENTRAL COAST MARİNERS FORMASI GİYİYORDU
Bolt açıklamasında, "İyi bir deneyim oldu benim için. Bitene kadar eğlenceliydi, artık hayata geçmeyi bekleyen projelerim var." ifadelerini kullandı. Avustralya Ligi ekiplerinden Central coast Mariners ile deneme idmanlarına çıkan ve karşılaşmaya ilk 11 başlayan Usain Bolt maçta iki gol birden kaydetmişti.
(Ajansspor)
YORUMLAR (11)
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Usain Bolt FENERE gelse,,FENER kesin ŞAMPİYON olur;)))Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Bir hayali vardi yerine getirdi. Para olunca ister topcu ister popcu ol hayalinin bir kismini gerceklestirirsin. Simdi antörönürllük zamani; ilk takimda Fenerbahce.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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bu adam her takımda oynar hava topu bırakmaz kimseye yazık erken oldu beşiktaşta gol kralı olurdunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Come to SilifkesporCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Fener alsin iste comolli git getir bedava kiralik bir sekil yap getir zaten nerde bitik var fenere doldurdun seni getiren de zaten bisey anlamiyor Aziz baba nerdesin bunlarin eline biraktin bizi al comlinide git Ali koc bitirdin bizi dert sahibi yaptinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır