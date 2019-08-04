Urla 5. Streetball Turnuvası başladı

Urla Belediyesinin, Atılgan Koleji ve Yarımada Spor Kulübü ile düzenlediği "Urla 5. Streetball Turnuvası" açılış müsabakalarıyla başladı.

Urla Tanju Okan Parkı içindeki Onbaşı Ahmet Söylemez Spor Tesisi'nde gerçekleşen turnuvanın açılışına Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Türk basketbolunun duayen isimlerinden eski milli basketbolcu Efe Aydan, Urla Belediye Meclisi üyeleri, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Erak ile sporseverler katıldı.

Belediye Başkanı Oğuz, sporcuların her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. İlçede 13 spor kulübü, bin 300 lisanslı sporcunun bulunduğunu dile getiren Oğuz, "Bu bizim için büyük bir gururdur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

2002-2010 doğumlu 120 sporcunun kayıt yaptırdığı turnuvada, üçer kişilik takımlar, 5 kategoride iki gün boyunca yapılacak 70 karşılaşma sonucunda ilk üçe girmek için mücadele edecek. Turnuva 4 Ağustos'ta yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA