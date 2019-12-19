Üretimi yeşil enerji, tasarrufu dijitalle yapıyor

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Birbirine bağlanan cihazlar ve mobil uygulamalarla insanların ısıtma cihazı almak yerine evlerinin iklimlendirmesini kiralanabileceğini anlatan Viessmann CDO'su Dr. Markus Pfuhl, 'Evinizin kışın 21 derece sıcaklıkta olması hizmetini alabileceksiniz' dedi.
19.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:28
Birbirine bağlanan cihazlar ve mobil uygulamalarla insanların ısıtma cihazı almak yerine evlerinin iklimlendirmesini kiralanabileceğini anlatan Viessmann CDO'su Dr. Markus Pfuhl, 'Evinizin kışın 21 derece sıcaklıkta olması hizmetini alabileceksiniz' dedi. Handan Sema Ceylan'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com