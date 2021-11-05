Üreticilere yönelik 808 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, 808 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Pakdemirli şunları söyledi:

"Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz."

Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:

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