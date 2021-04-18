Bezelye bir haftaya kadar pazarda
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Bezelye bir haftaya kadar pazarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir'in bezelye üretimi ile ünlü Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde bezelye pazara çıkmaya hazırlanıyor.

İzmir'in bezelye üretimi ile ünlü Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde bezelye pazara çıkmaya hazırlanıyor. 25 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde meydana gelen don olayını atlatan üreticiler ürünün olgunlaşmasını bekliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Kaymakçı Mahallesi'nde yoğun şekilde üretimi yapılan bezelyenin hasadı için üreticiler gün sayıyor. Bezelye üreticisi Ali Arıkaner, bu yıl havanın iki kez don yapması nedeniyle hasat sezonunun geciktiğini belirtti. Bezelyenin geçtiğimiz yıl toptan 3-4 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Arıkaner, "Bu yıl üretim maliyetlerimiz katlandı. Üstüne soğuk havanın darbesini yedik. Dileriz emeklerimizin karşılığını alırız" dedi.

Bezelye alım satımı ile uğraşan Hüsnü Derin de Kaymakçı'nın bezelye yurdu olduğunu ifade ederek, "Mayıs başından itibaren yaklaşık 15 ton bezelye her akşam yurdun değişik ilerindeki hallere gönderilir. Bizim ürettiğimiz bezelyenin toprak ve iklim özelliklerinden dolayı tadı da farklı olur. İri bezelyenin aksine taze taze bile yenilebilir. Çok sayıda tüketici bezelyeyi ayıklayıp derin dondurucuya atar. Konserve fabrikalarının çoğu da bezelyeyi bizim bölgeden alır" diye konuştu.

Derin, bezelyenin bölgede önemli bir kazanç kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Kaliteli tohum ve bilinçli üretimle bölgede adımızı duyurduk" dedi. - İZMİR

Bezelye bir haftaya kadar pazarda
Bezelye bir haftaya kadar pazarda
Bezelye bir haftaya kadar pazarda
Bezelye bir haftaya kadar pazarda
Bezelye bir haftaya kadar pazarda
Bezelye bir haftaya kadar pazarda
Bezelye bir haftaya kadar pazarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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