Urawa hangi ülkenin takımı? Urawa Red Diamonds hangi ligde oynuyor?

Urawa hangi ülkenin takımı? Urawa Red Diamonds hangi ligde oynuyor?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "River Plate - Urawa Red Diamonds" karşılaşması 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00'de futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Urawa Red Diamonds hangi ülkenin takımı?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları kapsamında River Plate ve Urawa Red Diamonds takımları 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Urawa Red Diamonds hangi ülkenin takımı?

URAWA RED DİAMONDS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Kuruluş : 1950

Urawa Red Diamonds Japonya 1. Ligin'de mücadele eden bir Japon futbol kulübüdür. Kulüp son 15 yılın sekizinde tribünlerine en çok seyirci çeken Japon takımı konumundadır. Ev sahibi oldukları maçlarını Saitama şehrinde oynamaktadırlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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