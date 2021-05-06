Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i sert sözlerle topa tuttu. Karakullukçu yaptığı paylaşıma, "Koltuğa yapışmadık ya derken aslında bunu yaptığını korkunç icraatlarına rağmen bu derece beklemiyordum. Mustafa Cengiz vıcık vıcık koltuk sevdasıyla tarihin açık ara en kötü Galatasaray başkanı" notunu düştü.

Galatasaray'da seçimin iptal olması Mustafa Cengiz'in ağır eleştiri almasına sebep oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar gibi Galatasaraylı gazeteciler de Başkan Cengiz'in kararlarına sert yorumlar yaptı. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı gibi Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu da Mustafa Cengiz'i hedefine aldı.

"DOĞRU BAKIYORDUM AMA EKSİKMİŞ"

Karakullukçu, "Koltuğa yapışmadık ya derken aslında bunu yaptığını korkunç icraatlarına rağmen bu derece beklemiyordum. Eleştirirken biraz realist biraz pesimist ama doğru baktığımı sanıyordum, eksikmiş. Mustafa Cengiz vıcık vıcık koltuk sevdasıyla tarihin açık ara en kötü Galatasaray başkanı" sözleriyle Cengiz'i hedefine aldı.

ETKİLEŞİM YAĞMURU

Uğur Karakullukçu'nun bu paylaşımı kısa süre içinde etkileşim yağmuruna tutuldu. Ünlü yorumcu, kendisine hakaret eden taraftarlara da aynı sertlikte cevap verdi.