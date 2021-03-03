Ünlü yatırımcıdan bomba iddia: Netflix, Bitcoin'e yatırım yapacak
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Ünlü yatırımcıdan bomba iddia: Netflix, Bitcoin'e yatırım yapacak

03.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:25

Teknoloji ve Bitcoin yatırımcısı dolar milyarderi Tim Draper'ın iddiasına göre, Bitcoin'e yatırım yapacak bir sonraki dev şirket Netflix olacak.

Tim Draper, katıldığı bir sosyal medya yayınında Bitcoin'in enflasyon gibi olumsuzluklara karşı bir korunma olduğunu belirtti. Bitcoin ve teknoloji yatırımları ile tanınan Draper, "Eğer büyük şirketlerden birinin finans yöneticisi olsaydım 'Şu kadar yüzde Bitcoin almamız gerekli' derdim. Çünkü Bitcoin hem geleceğin parası hem de enflasyona karşı ciddi bir koruma. Çünkü devletler her geçen gün daha çok para basıyorlar" dedi.

"BİR SONRAKİ YATIRIMI NETFLİX YAPACAK"

Şirket bilançosunda Bitcoin'e yer verebilecek bir karakterde olduğunu belirttiği Netflix CEO'su Reed Hastings için, "Bir sonraki hangi şirket mi olur? Netflix. Bence Reed Hastings yaratıcı ve inovatif bir kişilik. Netflix'te kontrolü elinde bulunduruyor. Bence bir sonraki yatırımı yapacak kişi o olacak" dedi.

Ünlü yatırımcıdan bomba iddia: Netflix, Bitcoin'e yatırım yapacak
Tim Draper

"PİYASA DİNAMİKLERİNİ ANLAMAK ZORUNDALAR"

Draper ayrıca finansal kurumların, sorumluluklarını yerine getirebilmek adına daha hızlı şekilde Bitcoin kervanına katılacaklarının da altını çizerek şu şekilde konuştu:

"Bitcoin'e geçmek zorunda kalacak diğerlerinin hangileri olduğunu biliyor musun? İnsanların paralarına bakmak zorunda olan emeklilik fonları ve diğer fonlar… Mutlaka Bitcoin almak zorundalar çünkü bu kurumlar finansla uğraşıyor. Tüm piyasa dinamiklerini anlamak zorundalar. Potansiyel nerede var, neresi değer kazanacak… Ya da kaybedecek. Bu değer kaybından nasıl korunmak gerekir… Bunları bilmek zorundalar."

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Ünlü yatırımcıdan bomba iddia: Netflix, Bitcoin'e yatırım yapacak
Haber Yorumları (2)
Z: İlüminati tarikatının ürünlerinin reklamını yapıyorlar
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SEVICEM: Netflix kısaca eşcinsellige yönlerdirme platformu , çok güzel mesajlar veriyor dizilerinde!!!
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500
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