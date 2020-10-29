Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı
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Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı

29.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:22

Alman tenisçi Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova, 23 yaşındaki sporcunun kendisine şiddet uyguladığını ve bir keresinde yastıkla kendiğini boğmaya çalıştığını söyledi.

Alman tenisçi Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova, 23 yaşındaki sporcudan şiddet gördüğünü itiraf etti.

Sharipova korku dolu anları, "Bir gün biraz geç kaldım ve yanına geldiğimde, kavga etmeye başladık. Bir yastıkla beni boğmaya çalıştı. Diğer odaya kaçmaya çalıştım ancak izin vermedi. Birinin bizi duyamayacağından endişeliydim ancak sonunda elinden kurtuldum ve koşarak uzaklaştım. Otelde saklandım ancak geldi ve beni buldu. Tekrar odaya dönerek konuşmamız gerektiğini söyledi. O noktada diyaloğun bir anlamı olmadığını anladım. Korktum ve kaçtım. Beni duvara itti. Şansıma birkaç kişi geldi ve onlarla sokağa kaçtım. Yalınayak sokaktaydım. Telefonumla bir arkadaşımı aradım ve onun ailesinin yanına sığındım" sözleriyle anlattı.

Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı

"EŞYALARIMI LOBİYE ATTI"

Eve olaydan bir gün sonra dönebildiğini söyleyen Zverev'in sevgilisi, "Her şeyim; param, belgelerim odada kaldı. Bana mesaj attı ve ben de konuşmamız gerektiğini düşünerek otele geri döndüm. Lobide bekliyordum ve gelip tekrar bağıtmaya başladı. Eşyalarımı lobiye attı ancak pasaportum yoktu, eve geri dönemedim. Bir gün sonra eve geldi. Etrafımızda tanıdık insanlar olduğu için normal konuştuk ve ilişkimiz devam etti. Sonra ayrılmaya karar verdik ancak nedeni ile ilgili konuşmaya hazır değilim. Arkasında birçok insanın olduğu bir hikayesi var" diye konuştu.

Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı

"TEHDİT EDİLDİ"

Hayatı boyuncu yaşadığı korkuyu unutmayacağını belirten Sharipova, "Bana elini kaldırdığı ilk an bu değildi. Her seferinde unutmaya çalıştım ve kendimi suçladım ancak otelde yaşadığım gerçekten korkutucuydu. Hayatım boyunca bu korkuyu yanımda taşıyacağım. Bu hikayeyi anlatmam zaman aldı çünkü korkuyordum. Ayrıca tehdit de ediliyordum. Sinir sistemimin normale dönmesini bekledim. Artık bu kötü tecrübeyi geride bırakarak önüme bakabilirim" dedi.

Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı
Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı

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