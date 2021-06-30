Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler birçok ünlü teknik adamla görüşme gerçekleştirse bile henüz bir sonuca varamadı. Ünlü hocaların teklifleri reddetme sebebinin Fenerbahçe'nin şampiyon olsa bile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamaması olduğu öğrenildi.

Uzun süredir birçok teknik direktörle görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, henüz hiçbir hocayla anlaşma sağlayamadı. Bunun sebebinin sarı-lacivertlilerin yeni sezonda olası şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayamaması olduğu öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ENGELİ

Milliyet'in haberine göre; yeni gelecek teknik adam 2021-22 sezonunda takımı şampiyon yapsa dahi doğrudan bu önemli turnuvaya katılım vizesi alamayacak. Bu olumsuz durum da sportif gerekçelerden biri olarak önemli isimlerin göreve gelmesini engelliyor.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya başta olmak üzere sarı-lacivertli camiada teknik adam probleminin çözülmemesi sebebiyle Başkan Ali Koç'a tepki oluştu. Pazartesi günü teknik adamın açıklanmasını bekleyen taraftarlar bu durum gerçekleşmeyince hayal kırıklığına uğradı ve bu konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.