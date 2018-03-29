Ünlü Sunucular Mehmet Ali Erbil ve Fatoş Seğmen Birkap Finans'ın Tanıtım Gecesinde

TÜRKİYE'NİN ilk TSE belgeli icadı olan, şebeke kaynaklı aşırı yüksek voltajın cihaz ve sistemlerde oluşturacağı hasar ve kayıpları önleyen Trimbox'ı üreten Yurttaş Holding, bünyesinde 12'inci şirket olarak BİRKAP Finans Danışmanlık A.Ş.'yi kurdu.

Şebeke kaynaklı aşırı yüksek voltajın cihaz ve sistemlerde oluşturacağı hasar ve kayıpları önleyen Trimbox'ı üreten ve 9 farklı sektörde faaliyetleri bulunan Yurttaş Holding bünyesindeki 12. şirket olarak BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş.'yi 1 milyon Türk Lirası sermaye ile kurdu.

1 MİLYON TL SERMAYE İLE KURULDU

BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Evren Yurttaş, "Bursa merkezli olan yeni şirketimizi 1 milyon TL sermaye ile kurduk. Kuruluş amacımız, paydaşlarının birikimlerini doğru yatırımlara yönlendirerek ülkeye katma değer kazandırmak ve yatırımcısının da ciddi kazançlar elde edebilmesini sağlamaktır" dedi.

Finansal konularda danışmanlık yaparak, teknolojik yatırımların hızlanması için milli sermayelerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Yurttaş, Birlikte kalkınma projesi olarak başladıkları faaliyetlerin finans şirketi olarak devam ettiğini, yakın zamanda faizsiz bankacılık hizmetlerinin tamamını bünyesinde barındıracak bir yapının kurulacağının da müjdesini verdi.

Yurttaş Holding bünyesinde, şalt malzeme üretimi, satış ve pazarlama, finans, reklam, filo kiralama, sigorta, ham madde tedariki, ihracat, harita mühendislik alanında müşavirlik hizmetleriyle 9 farklı sektördeki 12 şirketleri ile Türkiye ve dünya pazarında hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Yurttaş, "Trimbox'ın Dünya markası olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyişi ile Türkiye değerinin yükselişini ve Dünya'nın her yerinde olma misyonunu üstlenmiş durumdayız" diye konuştu.

TANITIMI 31 MART'TA BURSA'DA YAPILACAK

Yurttaş, BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin tanıtımının 31 Mart Cumartesi akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil ve Fatoş Seğmen'in yapacağı, TRT sanatçısı Ünal Zorer'in güzel sesiyle renk katacağı ve Bursa protokolünün de davetli olduğu gecede yapacaklarını söyledi.

- Bursa